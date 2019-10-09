İstanbul'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, İstanbul Silivri açıklarında bir deprem meydana geldi.

Saat 9.27'de yerin 8.2 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden hissedildi.

Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.10.09 09:27:39 40.8490 28.2307 8.3 -.- 3.1 3.0 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.10.09 08:05:58 39.5422 26.0145 6.1 -.- 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2019.10.09 07:20:05 36.9438 27.6782 2.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2019.10.09 05:59:09 38.2748 27.1518 16.5 -.- 1.1 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR)

2019.10.09 05:51:18 41.9440 32.8898 5.7 -.- 2.1 -.- IRMAKKOY-CIDE (KASTAMONU)

2019.10.09 05:25:26 37.1443 28.6767 15.0 -.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)

2019.10.09 05:00:10 40.0057 32.6387 3.1 -.- 2.4 -.- ETIMESGUT (ANKARA)

2019.10.09 04:29:51 40.8785 28.2758 8.0 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI

2019.10.09 03:54:19 37.9305 29.0387 13.7 -.- 1.1 -.- ASAGISAMLI-(DENIZLI)

2019.10.09 03:48:11 39.2050 28.9132 5.6 -.- 3.3 3.2 ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)

2019.10.09 03:38:20 37.8878 28.9812 21.7 -.- 1.1 -.- BEYLERBEYI-SARAYKOY (DENIZLI)

2019.10.09 03:14:21 36.8263 35.5702 11.7 -.- 1.3 -.- CATALPINAR-YUREGIR (ADANA)

2019.10.09 03:01:53 40.5715 32.8420 17.6 -.- 1.8 -.- EGERLIBASKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA)

2019.10.09 02:21:21 37.9677 27.2248 5.0 -.- 1.8 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR)

2019.10.09 02:18:47 39.4097 32.9423 4.4 -.- 2.7 -.- EMIRLER-GOLBASI (ANKARA)

2019.10.09 02:14:36 39.0095 35.7590 4.6 -.- 1.3 -.- OMURLU-SARIOGLAN (KAYSERI)

2019.10.09 01:47:45 40.8262 31.6548 4.3 -.- 1.8 -.- CUKUROREN-(BOLU)

2019.10.09 01:27:33 39.4000 32.9372 4.9 -.- 3.1 3.1 EMIRLER-GOLBASI (ANKARA)