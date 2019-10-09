Darbeci Sisi, Yunanlar ve Rumlar el ele! Türkiye'yi kınadılar!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerinden dışlanmasını hedefleyen zirvede enerjinin yanı sıra, güvenlik konuları ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Üçlü zirvede Türkiye'nin Kıbrıs'ın batısındaki sondaj faaliyetleri kınandı ve bu faaliyetlerin derhal durdurulması çağrısı yapıldı. Ayrıca Türkiye'nin Ege'deki faaliyetleri de kınandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Miçotakis, "Türkiye'nin Kıbrıs'ın (Rum Kesimi) Ekonomik Münhasır Bölgesi'ndeki (EMB) yasadışı faaliyetlerini ve Ege'deki tahrik edici davranışlarını açık bir şekilde kınadık" dedi. Türkiye, Rumların tek taraflı EBM ilanını tanımıyor. Anastasiadis de Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinin barışı torpillediğini öne sürdü.

Öte yandan Türkiye'nin sondaj faaliyetleri, Yunanistan'ın girişimi ile AB Zirvesi gündemine dahil edildi. Yunan Başbakan Miçotakis, bugün Atina'da AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bu konuyu ele alacaklarını söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de, Kıbrıs Rum Kesimi'nin talebi üzerine bugün KKTC'nin kapalı Maraş kentini açma planını görüşecek.