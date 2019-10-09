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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 09:35

Darbeci , Yunanlar ve Rumlar el ele! 'yi kınadılar!

7. Yunan-Rum- buluşması çerçevesinde Mısır’ın başkenti Kahire’de darbeci ile buluşan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, ’nin Eğe’deki faaliyetlerini kınadı.

Darbeci Sisi, Yunanlar ve Rumlar el ele! Türkiye'yi kınadılar!

'nin 'deki doğal zenginliklerinden dışlanmasını hedefleyen zirvede enerjinin yanı sıra, güvenlik konuları ve 'deki son gelişmeler ele alındı. Üçlü zirvede Türkiye'nin 'ın batısındaki sondaj faaliyetleri kınandı ve bu faaliyetlerin derhal durdurulması çağrısı yapıldı. Ayrıca Türkiye'nin Ege'deki faaliyetleri de kınandı.

Hürriyet'te yer alan here göre, Miçotakis, "Türkiye'nin Kıbrıs'ın (Rum Kesimi) Ekonomik Münhasır Bölgesi'ndeki (EMB) yasadışı faaliyetlerini ve Ege'deki tahrik edici davranışlarını açık bir şekilde kınadık" dedi. Türkiye, Rumların tek taraflı EBM ilanını tanımıyor. Anastasiadis de Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinin barışı torpillediğini öne sürdü.

Öte yandan Türkiye'nin sondaj faaliyetleri, 'ın girişimi ile AB Zirvesi gündemine dahil edildi. Yunan Başbakan Miçotakis, bugün Atina'da AB Konseyi Başkanı ile bu konuyu ele alacaklarını söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de, Kıbrıs Rum Kesimi'nin talebi üzerine bugün 'nin kapalı kentini açma planını görüşecek.

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