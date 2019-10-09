Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.10.2019 05:05
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 05:05

tezkeresi 'de yayımlandı

'ye sınır ötesi operasyon konusunda 'na verilen iznin 1 yıl uzatılmasına ilişkin tezkereler ile 'nin Mali ve Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetki 'de yayımlandı.

Irak ve Suriye tezkeresi Resmi Gazete'de
'ye sınır ötesi operasyon konusunda 'na verilen iznin 1 yıl uzatılmasına ilişkin tezkereler ile 'nin Mali ve Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetki 'de yayımlandı.


MECLİS'TE KABUL EDİLMİŞTİ
(), Irak ve Suriye'deki terörist unsurlarla mücadelesi kapsamında sınır dışında görevlendirilmesi hakkındaki tezkerenin, 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi. 1 yıl daha uzatılan Tezkere, , CHP, ve İYİ Parti'nin oyları ile kabul edildi.

Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Levent Gök Başkanlığı'nda toplandı. , gündem dışı konuşmalar ve grup önerilerinin ardından, görüşüldü. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak ve Suriye'deki terörist unsurlarla mücadelesi kapsamında sınır dışında görevlendirilmesi hakkındaki tezkerenin, 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülüp kabul edildi. Tezkere ile 'nin menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, TSK'nın gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi amaçlanıyor. Aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin yine cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması öngörülüyor. Tezkere, 30 Ekim 2019 tarihinden itibaren 1 yıl daha uzatıldı.

MALİ TEZKERESİ
Genel Kurulda, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında hudut, şümul, miktar ve zamanı hükümetçe takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, yurt dışına gönderilmesine ilişkin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin görüşmelerine geçildi.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriIrak ve Suriye tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri