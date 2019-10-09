Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı hava ve karadan atışlarla devam ediyor.
Türkiye'nin dört bir yanından Mehmetçiğe destek sürüyor.
Ankara'daki Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunacak.
Operasyonun başarıyla atlatılması için yapılacak dualara Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katılacak.
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