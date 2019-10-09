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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 05:00

'daki 'nde 'na destek için Fetih Suresi okunacak

'daki 'nde, İşleri Başkanı Erbaş'ın katılımıyla, sabah namazı öncesinde 'na destek için Fetih Suresi okunacak, dualar edilecek.

Harekata destek için Fetih Suresi okunacak

'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlattığı hava ve karadan atışlarla devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanından Mehmetçiğe destek sürüyor.

'daki 'nde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunacak.

Operasyonun başarıyla atlatılması için yapılacak dualara İşleri Başkanı Ali Erbaş da katılacak.

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