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  • Son Güncelleme: 08.10.2019 18:16

a: Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor

a haberine göre Genel Sekreteri , 11 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Genel Sekreter, Türkiye ziyaretinden önce 9 Ekim'de İtalya, 10 Ekim'de de Yunanistan'a gidecek.

NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor

Genel Sekreteri , 11 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, resmi görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gidecek.

Stoltenberg, İstanbul'da gerçekleştireceği üst düzey görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Genel Sekreter, Türkiye ziyaretinden önce 9 Ekim'de İtalya, 10 Ekim'de de Yunanistan'a gidecek.

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