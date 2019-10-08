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  • 08.10.2019 18:05
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 18:05

'de 'ya ağır darbe! 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Hakkari'de PKK'ya ağır darbe!

İçişleri Bakanlığı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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