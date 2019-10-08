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  • Son Güncelleme: 08.10.2019 17:47

Son dakika: 'nın Öcalan'la ilgili skandal kararına Dışişleri'nden sert tepki

Son dakika haberine göre , 'nın Berceto ilçesinde terörist başı Öcalan’a fahri hemşehrilik unvanı verilmesini şiddetle kınadı.

İtalya'nın Öcalan kararına Dışişleri'nden sert tepki

Dışişleri Baanlığı, talya'nın Berceto ilçesinde terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmesine sert tepki geldi.

Dışişleri açıklamasında, "'nın Emilia Romagna Bölgesi'nde yer alan Parma vilayetinin ilçesi olan Berceto Belediye Meclisi'nce 5 Ekim 2019 tarihinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olmasını şiddetle kınıyoruz. 40 bini aşkın masum insanı hunharca katletmiş ve AB terör örgütleri listesinde yer alan 'nın elebaşını meşrulaştırmaya yönelik hiçbir girişim kabul edilemez. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani Bakanlığımıza çağırılarak, konuya ilişkin tepkimiz iletilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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