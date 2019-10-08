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  • Son Güncelleme: 08.10.2019 17:12

Dolara karşı ve 'den önemli anlaşma!

ABD Başkanı Donald Trump, ’yi dolar ile tehdit ederken ve Türkiye arasında ticari önemi yüksek bir anlaşma yapıldı. Anlaşmaya göre Türkiye ve Rusya aralarındaki ödemeleri yerli para birimlerini kullanarak yapacak. Anlaşma ile Rusya tarafından MasterCard ve VISA’ya alternatif olarak tasarlanan MİR kartlarının kullanımı için Türkiye’de gerekli altyapının oluşturulması öngörülüyor.

Dolara karşı Rusya ve Türkiye'den önemli anlaşma!

ve arasında her fırsatta Türkiye'yi dolarla tehdit eden ABD Başkanı Donlad Trump'a karşı önemli bir anlaşma imzalandı.

Rusya 'nın açıklamasına göre, Hazine ve ve Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, iki ülke arasındaki ödeme ve anlaşmalarda yerli para birimlerinin kullanılmasına yönelik anlaşma imzaladı.

Anlaşma ile iki ülke arasındaki hesaplamalarda yerli para birimlerinin kullanımı, uygun bir finans pazarı oluşturulması ve yerli kuruluşlar için yerel para birimlerinin cazibiyetinin artırılması amaçlanıyor.

Anlaşma ile Türk ve şirketlerinin SWIFT ödeme sisteminin Rus versiyonu olan Rusya Merkez Bankası Ulusal Ödeme Sistemi'ne bağlanması, Rusya tarafından MasterCard ve VISA'ya alternatif olarak tasarlanan MİR banka kartlarının kullanımı için Türkiye'de gerekli altyapının oluşturulması öngörülüyor.

Diğer yandan anlaşma ile iki ülkenin ulusal ödeme sistemlerinin etkileşimi ve daha sonra bu sistemlere başka ülkelerin bağlanması olasılığı konusunda işbirliği yapılması amaçlanıyor.

Anlaşma doğrultusunda iki taraf arasındaki işlemlerin arttırılması için muhabir banka hesapları kullanımının yaygınlaştırılmasının desteklenmesi de isteniyor.

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