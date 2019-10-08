Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında yapılan operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığı, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi.



Açıklamada, bugün gerçekleştirilen operasyonlarda Hakkari'de 4, Van'da 2 olmak üzere 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.