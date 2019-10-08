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  • Son Güncelleme: 08.10.2019 23:18

'ya bir darbe de Van'da vuruldu: 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, kırsalında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Van Gürpınar kırsalında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle bugün gerçekleştirilen operasyonlarda ’de 4, Van’da 2 olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

PKK'ya bir darbe de Van'da vuruldu!

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında yapılan operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

Açıklamada, bugün gerçekleştirilen operasyonlarda 'de 4, Van'da 2 olmak üzere 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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