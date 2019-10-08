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  • 08.10.2019 18:33
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 18:54

'den Fırat'ın doğusuna operasyon öncesi net mesaj! ", ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülkesidir"

Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile,Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 'nda sahada terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek koalisyon ve ülkesi su olduğunun altını çizdi Bakanlıktan yapılan açıklamada "DEAŞ'ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan , hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat'ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

ndan (), Türk Silahlı Kuvvetlerinin () 'nda sahada terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek koalisyon ve ülkesi su olduğu bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından, TSK'nin yurt içi ve yurt dışı operasyonlarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

"FIRAT'IN DOĞUSUNDA DA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"
TSK'nin, Fırat Kalkanı Harekatı'nda sahada DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek koalisyon ve NATO ülkesi ordusu olduğu vurgulanan açıklamada, "DEAŞ'ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye, hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat'ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, TSK'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'ın kutsiyet atfettiği Dabık bölgesini ele geçirmesi ile örgüte en büyük askeri ve ideolojik darbe vurulduğu da hatırlatıldı.

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