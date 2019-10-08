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  • 08.10.2019 21:46
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 21:46

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Şanlı muz harekat için hazırdır

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı muz Harekâtı için hazırdır.'' ifadelerine yer verildi.

MSB: Şanlı ordumuz harekat için hazırdır

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır.'' ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım;

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