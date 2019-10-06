CHP'li Başkandan küstah hareket! Personel kartından Türk bayrağını kaldırdı!

31 Mart yerel seçimlerinde Karaburun Belediye Başkanı seçildikten sonra kendisini belediye şirketine müdür atayıp, maaşa bağlayan ardından da akrabalarını belediyeye ait işletmelere müdür yapan CHP'li İlkay Girgin Erdoğan tepki çeken bir bir uygulamaya daha imza attı.

Karaburun Belediyesi personele verilen kurum içi kimlik kartlarında yeniden düzenlemeye gitti. Bu kapsamda Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın ismi ve imzası bulunan yeni tasarım hazırlandı. Yeni kartlarda, Karaburun Belediyesi yazısının önündeki TC ibaresi ile kimlik kartının sol üst köşesinde yer alan Türk Bayrağı figürü kaldırıldı.

Erdoğan'ın bu uygulaması başta belediye çalışanları olmak üzere ilçede büyük rahatsızlığa neden oldu. AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı, belediye başkanını bu tutumundan dolayı kınadıklarını belirterek Belediye Başkanı Erdoğan'a "Bir an önce yanlıştan dön" çağrısında bulundu.

Eski kartlarda Karaburun Belediyesi önündeki TC ibaresi ile yine kartın sol üst köşesindeki Türk bayrağını kaldırmış. Biz bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Sayın Başkan bu şekilde yaparak kimlere ne mesaj vermek istiyor merak ediyoruz. Kendisinden bunu kamuoyuna açıklamasını istiyoruz." dedi.