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  • Son Güncelleme: 06.10.2019 09:36

'da korkunç olay! 2,5 aylık bebek 3. kattan düşerek öldü! 12 yaşındaki ağabeyi gözaltında!

’da ağabeyi Çakır A.’nın kucağındaki 2,5 aylık , 3. Katteki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Ağabeyi Çakır A. Gözetim altına alındı.

2,5 aylık bebeğin korkunç ölümü! 12 yaşındaki ağabeyi gözaltında!

Olay, saat 02.00 sıralarında bir apartmanda meydana geldi. Çakır A.'nın kucağındaki kardeşi 2,5 aylık Çınar, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü.

Seslere uyanan aile ve apartman sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından , Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ne kaldırdı.

Ancak Çınar bebek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Çınar bebeğin hastane önünde bekleyen ailesi, ölüm haberinin ardından gözyaşlarına boğuldu.

Çakır A.'yı polis merkezinde gözetim altına alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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