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  • Son Güncelleme: 06.10.2019 02:20

Başkan Erdoğan paylaştı: Yeniden yollara düşme vakti

Başkan Erdoğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Milletimiz için, durmadan, yorulmadan, gece-gündüz çalışmaya devam... Birlik, dirlik ve kardeşlik için YENİDEN yollara düşme vakti!" ifadelerini kullandı.

Yeniden yollara düşme vakti

Başkan , "Milletimiz için, durmadan, yorulmadan, gece-gündüz çalışmaya devam... Birlik, dirlik ve kardeşlik için YENİDEN yollara düşme vakti!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

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