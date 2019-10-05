Başkan Erdoğan paylaştı: Yeniden yollara düşme vakti Başkan Erdoğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Milletimiz için, durmadan, yorulmadan, gece-gündüz çalışmaya devam... Birlik, dirlik ve kardeşlik için YENİDEN yollara düşme vakti!" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz için, durmadan, yorulmadan, gece-gündüz çalışmaya devam... Birlik, dirlik ve kardeşlik için YENİDEN yollara düşme vakti!" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım;



. TÜM MANŞETLER