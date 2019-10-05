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doktoru ailelerin hayallerini çalıp yurt dışına kaçtı!

doktoru Acet, yle hastaların evlat hayallerini çaldı. Ardından “Hastayım” diyerek yurt dışına kaçtı. Yaklaşık bin mağdur soluğu savcılıkta aldı.

Tüh bebek!
'da doktoru , uyguladı. Anne baba adaylarının çocuk sahibi olma şansını ellerinden aldı.
Acet, "Hastayım" diyerek yurt dışına kaçtı. Savcılığa başvuran kişiler, "Her aileden 20 bin lira nın üzerinde para topladı" diyerek isyan bayrağı açtı.


İstanbul'da tüp bebek doktoru Mehmet Acet, iddialara göre, evlat özlemi çeken çiftlere yanlış tedavi uyguladı. Anne-baba adaylarının çocuk sahibi olma şansını ellerinden aldı. "Hekimliği bırakıyorum, hastayım. Yurt dışına gidiyorum" diyerek bir video hazırladı. Bütün sosyal medya hesaplarını da kapattı. Evlat hasretiyle yanıp tutuşan aileler ise yıkıldı. Sayıları bini bulan mağdurlar, tek tek dava açtı.



Mağdurlardan biri de Onur-Betül Çağlar'dı. 5 yıldır Acet'in kliniğinde umut arayan çift, "Kaçtı gitti. Yaptığı ameliyatla rahime zarar verdi. Umutlarımızı çaldı" diye ağladı. Erzurum'dan evlat sahibi olma umuduyla Acet'in kliniğine giden S.D. de, "Beni ameliyat etti. Menopoza girdim. 20 bin lira harcadım" ifadelerini kullandı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, klinikle ilgili inceleme başlattı.


GÜL KİREKLO

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