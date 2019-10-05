Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Ekim tarihlerinde Sırbistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, Belgrad-Saraybosna Otoyolu'nun Sremska Raca- Kuzmin bölümünün temelini atacak. Erdoğan, Türk ve Sırp işadamlarına yatırım çağrısı yapacak. (HASAN AY)
BAHÇELİ'DEN CHP LİDERİNE TEPKİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHPHDP işbirliği ile ilgili yazılı açıklama yaptı: "CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar açılmıştır. CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi, CHP Genel Başkanı'nın suç teşkil eden fiili ve değerlendirmelerinin araştırılması için bir komisyon görevlendirilmiştir."
PKK'LI HAİNLERİN ELLERİNDE PATLADI
Diyarbakır'da saldırı hazırlığı yapan 2 PKK'lı düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristlerin metruk bir binada sansasyonel eylem yapmak amacıyla bomba hazırlandığı tespit edildi. Binada yapılan aramada, patlayıcı maddeler ele geçirildi.
KUMPAS SAVCISINA 7 YIL 6 AY HAP
FETÖ kumpası olarak bilinen Ergenekon davası savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Pekgüzel hakkındaki mahkumiyet kararını onadı.
ÖLÜ SAYISI 60'A YÜKSELDİ
Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle başlayan gösteriler devam etti. 1 Ekim'den bu yana süren gösterilerde ölü sayısı 60'a, yaralı sayısı ise 2 bin 433'e yükseldi.
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