Ayrıntılar geliyor...
Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı metruk bir binada kısmi göçme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı metruk bir binada kısmi göçme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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