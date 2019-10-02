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  • 02.10.2019 15:23
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 16:07

Son dakika: 'nda panik anları! Bina boşaltıldı

Son dakika haberine göre 'nda bulunan bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binadan yola parçalar düşerken sokak şeritlerle kapatıldı.

'nda 5 katlı bir bina, çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.

Kuloğlu Mahallesi Ayhan Işık sokakta 5 katlı bir binanın sıvaları yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, giriş katı kafe olan apartmanı boşalttıktan sonra sokağı yaya trafiğine kapattı.

Bina, çökme riskine karşı ekiplerce mühürlendi.

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