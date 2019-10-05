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Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Yargı reformu paketini geniş kapsamlı olarak değerlendiriyoruz. Yargısal kalitenin artırılmasına dönük tasarrruflar barındırıyor.

Vatandaşımızın gündelik hayatına dokunan bir takım düzenlemeler hayata geçecek.

Yargısal düzenlemeler sadeleştirilecek.



Bireysel özgürlükler artırılacak.

Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidar dönemimizde damgasını vuracak işlerden biri olacak.

Vatandaşa makul bir dava süresi verilecek.

Uzun tutukluluk süreleri düzenlenecek.

Terörle mücadele de özgürlükler de artacak.

Terörle mücadele konusunda 3 prensipten asla vazgeçilmeyecek. Mücadele kesintisiz verilecek. Hiçbir alanda boşluk bırakılmayacak. İkincisi terörü kaynağında kurutmak.

Çok kapsamlı müzakereler yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele konusunu ele aldık. Kadına şiddet konusunda sahadaki durum nedir? Daha fazla ne yapabiliriz? Bütün bunlar gözden geçirildi. Anne ve babalardan gelen şikayetler çerçevesinde okulların etrafındaki güvenlik meselesine özel önem veriyoruz. Gelen şikayetleri tek tek değerlendiriyoruz.

Trafik güvenliği konusunda çalışmalar sürüyor. Büyük ilerlemeler kaydettik.

Göç meselesini tartıştık. Deprem vergisiyle ilgili CHP hiç temeli olmayan eleştiriler yaptı.