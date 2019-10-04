Atatürk Havalimanı'ndaki festivale yıldız yağdı. Fenerbahçeli Vedat Muric, hayatında ilk kez ok atışı yaptı.
Festivalin açılışına Galatasaraylı Radamel Falcao da katıldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'la yay çekip ok attı.
HEDEF 1.2 MİLYON
Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali, "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla Atatürk Havalimanı'nda dün başladı. 4 gün sürecek festivalde okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor gösterileri start aldı.
Açılışta bir konuşma yapan DEK Başkanı Bilal Erdoğan, "Bize ait olana sahip çıkmadığımız takdirde kolumuz kanadımız kırılır. Kendi kültürümüze, kendi gelenek göreneklerimize sahip çıkalım ki var olalım" dedi. Başkan Tayyip Erdoğan da festivalin hayırlı olmasını diledi.
Galatasaraylı Muslera ve Falcao, Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, ok attı, hedefi 12'den vurmaya çalıştı.
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