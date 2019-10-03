Muğla Marmaris, Fethiye ve Dalaman'da deprem mi oldu? AFAD'dan son dakika açıklaması

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Rodos adası açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Peki, Muğla Marmaris, Fethiye ve Dalaman'da deprem mi oldu? İşte 3 Ekim tarihli AFAD son depremler açıklamaları...

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Akdeniz'deki deprem Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde de hissedildi. Depremin merkez üssü Yunanistan'ın Rodos adası açıkları olarak açıklandı.

SON DEPREMLER (3 EKİM 2019)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.10.03 07:59:57 36.2825 28.5737 8.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2019.10.03 07:57:40 39.9073 22.7030 15.1 -.- 3.5 3.5 YUNANISTAN

2019.10.03 07:56:41 36.2692 28.5540 9.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2019.10.03 07:54:05 36.2852 28.5620 11.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2019.10.03 07:50:26 36.2272 28.6328 7.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

2019.10.03 07:44:55 36.3143 28.5310 8.7 -.- 5.1 5.1 AKDENIZ

2019.10.03 06:26:44 38.0768 27.0380 6.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.10.03 06:00:06 38.9007 26.2505 9.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

2019.10.03 05:34:29 40.6997 25.5070 7.6 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI

2019.10.03 04:51:01 38.2602 27.0995 5.4 -.- 1.7 -.- AKCAKOY-MENDERES (IZMIR)

2019.10.03 03:52:01 36.9142 29.3040 13.3 -.- 1.0 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI)

2019.10.03 03:33:48 36.9543 27.9200 15.7 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2019.10.03 03:27:23 37.8373 29.7175 14.9 -.- 1.3 -.- CARDAK (DENIZLI)

2019.10.03 03:22:46 37.7913 29.6960 17.2 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI)

2019.10.03 03:12:04 38.0380 27.0230 11.0 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.10.03 02:38:26 37.4922 26.7675 7.3 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2019.10.03 02:30:16 36.9885 27.4822 14.6 -.- 0.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2019.10.03 02:27:59 39.7170 25.5932 7.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

2019.10.03 01:31:35 37.7238 29.8805 20.4 -.- 1.3 -.- ARMUT-YESILOVA (BURDUR)

2019.10.03 01:10:20 40.8752 28.2753 2.7 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI