Muğla'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Entitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında saat 7.44'te gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Yerin 8.7 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
Depremin ardından saat 7.50'de 2.8 şiddetinde, saat 7.54'de 2.1 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldi.
İşte depremin yaşandığı bölge;
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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2019.10.03 07:54:05 36.2852 28.5620 11.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2019.10.03 07:50:26 36.2272 28.6328 7.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
2019.10.03 07:44:55 36.3143 28.5310 8.7 -.- 5.1 5.1 AKDENIZ
2019.10.03 06:26:44 38.0768 27.0380 6.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.10.03 06:00:06 38.9007 26.2505 9.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
2019.10.03 05:34:29 40.6997 25.5070 7.6 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI
2019.10.03 04:51:01 38.2602 27.0995 5.4 -.- 1.7 -.- AKCAKOY-MENDERES (IZMIR)
2019.10.03 03:52:01 36.9142 29.3040 13.3 -.- 1.0 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI)
2019.10.03 03:33:48 36.9543 27.9200 15.7 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2019.10.03 03:27:23 37.8373 29.7175 14.9 -.- 1.3 -.- CARDAK (DENIZLI)
2019.10.03 03:22:46 37.7913 29.6960 17.2 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI)
2019.10.03 03:12:04 38.0380 27.0230 11.0 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
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