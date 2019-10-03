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  • Son Güncelleme: 03.10.2019 15:08

Başkan Erdoğan'dan Etnospor paylaşımı!

’da dördüncüsü düzenlenen başladı. Etnospor ile ilgili paylaşımda bulunan Başkan , "Bugün başlayan, geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Etnospor paylaşımı!

Başkan , 4. 'nin hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PilavdanDöneninKaşığıKırılsın" etiketini kullanarak, "Bugün başlayan, geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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