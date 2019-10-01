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  • Son Güncelleme: 01.10.2019 10:12

Son dakika: Başsavcılık'tan Kuleli sı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Kuleli 'nün bazı askeri öğrencilere "askeri öğrenci olamaz" şekline gerçeğe aykırı çürük raporu verdiği iddiasına başlattı.

Başsavcılık'tan Kuleli soruşturması!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Kuleli 'nün bazı askeri öğrencilere "askeri öğrenci olamaz" şekline gerçeğe aykırı çürük raporu verdiği gerekçesiyle başlatarak 17 şüpheli tabip asker hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan "Vefa" ismi verilen operasyonda şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alındı.

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