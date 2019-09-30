Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda öncelikle kıdem tazminatı hakkında biraz bilgi verelim. Kıdem tazminatının en belirgin özelliği ise işverenin, çalışanını işten kolayca çıkartması için caydırıcı bir unsur olmasıdır. Hem işçinin çıkarılma evresinde hem de çıkarılması durumda sonrasındaki evrede maddi bir destek olan kıdem tazminatı en önemli bir yasal haktır. Ancak kıdem tazminatını hak etmenin bazı koşulları bulunmaktadır. Kıdem tazminatının 2020'den itibaren uygulanacak tavan değeri de belli oldu. Peki, Kıdem tazminatı tavan ücreti son dakika ne kadar oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

30.09.2019 11:38 - Son Güncelleme: 30.09.2019 11:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





