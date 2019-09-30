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  • Son Güncelleme: 30.09.2019 14:22

Son dakika: Eylem yapmak üzere 'ye girmeye çalışan iki terörist yakalandı

'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Eylem yapmak amacıyla 'den ülkemize girmeye çalışan /'li 2 terörist yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildi." denildi.

Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı!

Eylem yapmak amacıyla 'den 'ye girmeye çalışan /'li 2 teröristin yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildiği bildirildi.

ndan yapılan açıklamada, "Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 bölücü terörist, hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

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