Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Diyarbakır'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır Lice ilçesi Dallıca mahallesi olarak duyuruldu.

Saat 08.44'de yerin 7.2 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre ilçelerden hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2019.09.30 08:44:56 38.3918 40.8233 7.2 -.- 3.1 3.2 DALLICA-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2019.09.30 08:36:31 37.5467 38.4990 3.3 -.- 2.3 -.- YARIMBAG-SAMSAT (ADIYAMAN) İlksel

2019.09.30 08:34:27 38.0263 26.8912 5.8 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.09.30 08:24:51 39.0058 26.4558 10.9 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2019.09.30 08:16:39 37.7513 29.3453 0.0 -.- 1.1 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2019.09.30 07:49:44 39.0992 41.0457 11.5 -.- 1.9 -.- HASANOVA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2019.09.30 07:24:15 40.8710 28.3133 16.1 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2019.09.30 06:02:27 37.7623 29.5180 7.3 -.- 1.9 -.- CAMBASI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2019.09.30 05:33:27 39.6580 25.5500 4.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2019.09.30 05:31:31 40.8840 28.2322 8.0 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.09.30 05:28:38 36.6583 34.6015 21.4 -.- 1.7 -.- MERSIN ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel

2019.09.30 04:55:26 39.0873 26.7702 5.5 -.- 1.2 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2019.09.30 04:40:58 40.8352 28.2872 8.8 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2019.09.30 03:45:32 39.6097 26.4435 12.9 -.- 1.0 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2019.09.30 03:26:01 37.0173 27.6827 6.1 -.- 1.1 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel

2019.09.30 03:15:27 40.8508 28.2702 5.2 -.- 1.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.09.30 03:13:23 40.8893 28.1995 6.5 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2019.09.30 03:11:16 39.9348 39.1952 5.6 -.- 2.2 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel

2019.09.30 03:02:44 40.8898 28.3477 5.4 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel