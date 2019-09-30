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Oğlu dağa kaçırılan anne isyan etti: Oğlum mimar olacaktı

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP İl binası önünde başlattıkları oturma eylemi devam ediyor. Şanlıurfa'dan gelen annenin katılımıyla evlat nöbeti tutan aile sayısı 49'a ulaştı.

Oğlum mimar olacaktı
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP İl binası önünde başlattıkları oturma eylemi devam ediyor. Şanlıurfa'dan gelen annenin katılımıyla evlat nöbeti tutan aile sayısı 49'a ulaştı. Sıdıka Tatlı, oğlunun 5 yıl önce üniversitede okurken kandırılarak dağa çıkarıldığını söyledi. Tatlı, oğlu Aziz Tatlı'nın Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıftayken kaybolduğunu belirterek, "Yavrum mimar olup bizi fakirlikten kurtaracaktı. Kalleş örgüt yavrumu geri ver" diye ağladı.

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