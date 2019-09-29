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  • 30.09.2019 01:16
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 01:19

'na hemşehrilerinden !

Bu yıl 'nda düzenlenen İstanbul Sivas Tanıtım Günlerine siyasi bir damgasını vurdu. Genel Başkanı , İstanbul Sivas Tanıtım Günlerinde protesto edilince etkinliği terk etmek zorunda kaldı.



Genel Başkanı 'nun sahneye çıktığı sırada hemşehrileri genel başkanı yuhalayarak etti. "Hainler dışarı" şeklinde sloganlar atılırken, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek kızgın grubu sakinleştirmeye çalıştı.

ETKİNLİĞİ TERK ETTİ
Karamollaoğlu konuşmasında, "Ben bekleyeceğim. Ben bu arkadaşların Sivas'ı temsil etmediklerini biliyorum. Bu arkadaşlarımızın bizim ne yazık ki Sivaslının özünde olan nezaketi kaybetmişler. Sizler bu şekilde davranabilirsiniz. Ancak, ben biliyorum ki siz Sivas'ı temsil etmiyorsunuz" dedi.

Karamollaoğlu, tepkiler devam edince etkinliği terk etmek zorunda kaldı.

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