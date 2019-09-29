Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sahneye çıktığı sırada hemşehrileri genel başkanı yuhalayarak protesto etti. "Hainler dışarı" şeklinde sloganlar atılırken, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek kızgın grubu sakinleştirmeye çalıştı.
ETKİNLİĞİ TERK ETTİ
Karamollaoğlu konuşmasında, "Ben bekleyeceğim. Ben bu arkadaşların Sivas'ı temsil etmediklerini biliyorum. Bu arkadaşlarımızın bizim ne yazık ki Sivaslının özünde olan nezaketi kaybetmişler. Sizler bu şekilde davranabilirsiniz. Ancak, ben biliyorum ki siz Sivas'ı temsil etmiyorsunuz" dedi.
Karamollaoğlu, tepkiler devam edince etkinliği terk etmek zorunda kaldı.
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