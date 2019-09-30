İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları bugün de devam ediyor. Son olarak bu sabah saat 05.31'de Silivri açıklarında 1.9 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana gelmişti.

İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nde yerlan son depremler tablosu...

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