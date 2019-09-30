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  • 30.09.2019 16:57
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 17:25

'da !

Kandilli Rasathanesi'nden elde edilen bilgiye göre 'da saat 16.43 sıralarında merkez üssü Silivri açıkları olan 3.5 büyüklüğünde bir meydana geldi.

İstanbul yine sallandı!

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki in artçı sarsıntıları bugün de devam ediyor. Son olarak bu sabah saat 05.31'de Silivri açıklarında 1.9 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana gelmişti.

İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nde yerlan son depremler tablosu...

Ayrıntılar geliyor...

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