Adnan Oktar davasında sanıklardan ilginç yöntem!

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşma, sanıkların savunmasıyla sürüyor.

Tutuklu sanık Salih Tınar, savunmasında, 54 yaşında olduğunu, Kuran'a göre bir hayat yaşadığını, Adnan Oktar'ın alt komşusu olduğunu ve Oktar'ı 40 yıldır tanıdığını söyledi.

Adnan Oktar'ın kitaplarıyla Kuran'a başladığını anlatan Tınar, Müslüman olmasına vesile olduğunu belirtti.

KARDEŞLER GRUBUNU İNKAR ETTİ!

Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk'in "Sizin Müslümanlığınızı yargılamıyoruz. Kardeşler grubunda olduğunuz, örgüt evinde yakalandığınız iddialarına cevap verin." demesi üzerine sanık Tınar, "Kod adım lord deniliyor. Ben İngiltere'ye gidiyordum, bu sebeple böyle deniliyordu. Ayete göre yaşıyoruz, kardeşler grubu yok. Benim ikametgahım Antalya. Sık sık seyahat ediyorum. Temelli yaşıyormuşum gibi deniliyor iddianamede, öyle bir şey yok. Bahsedilen evde, 2015'te 5, 2016'da 39, 2017'de 16, 2018'de 29 defa kalmışım. Adnan Bey'in çok yakın koruması deniliyorum, böyle bir şey yok. Antalya'ya gittiğimde de arkadaşım evinde kalıyorum." diye konuştu.

Global Yayıncılığın Adnan Oktar'ın 320 kitabının dağıtımını yaptığını, yurt dışında da bu kitapların basıldığını ifade eden sanık Tınar, Adnan Oktar'ın kitabının dağıtımını yapan yayınevinin sahibi olduğunu, suç örgütü olmadıklarını, bütün kitap, DVD ve CD'lerin faturalı olduğunu aktardı.

Sanık Tınar, savunmasında şunları söyledi:

"Hazırlanan bilirkişi raporu asılsız iddialarla doludur. Özkan Mamati'nin ifadelerine göre hazırlanan bir rapordur. Şirketin defterleri incelenmemiştir, asılsız yorumlara dayalı bir rapor sunulmuştur. Bu nedenle 15 aydır burada tutuluyorum. Biz örgüt değiliz, çete değiliz."

Başkan Perk'in '"Dijital materyallerde yapılan araştırmalarda kardeşler grubuyla ilgili bir şey geçiyor. Burada isminiz geçiyor. Ne diyeceksiniz?'' sorusuna sanık Tınar, "Kardeşler grubu diye bir şey yok." dedi.

Başkanın "Dragos'a gidip nöbet tutma iddianız var." sözleri üzerine sanık, "Ben orada oturuyorum, yemek yiyorum, çay içiyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Sedat Cüneyt Özyaşar da, iddianamede kod adının "cücü" olarak geçtiğini, bu durumu çok komik bulduğunu söyledi.

Kardeşler grubu üyesi olduğu iddialarına ilişkin ise sanık Özyaşar, "Buradaki herkes benim kardeşim. Firari durumdayken yakalandığım iddiası var. Ben evdeyken polis beni almaya gelmedi, bir hafta evde oturdum. Ankara'ya giderken jandarma trafik kontrolü yaparken arandığımı gördü. O şekilde yakalandım, firari değildim." dedi.

Duruşmaya ara verildi.