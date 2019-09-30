Başkan Erdoğan: Uyuyan devi uyandırdılar

Nasıl korvetlerimizi, helikopterlerimi zi, İHA'ları, Sİ- HA'ları, uyduları yaptıysak savaş uçağımıza da kavuşacağız. Zaman yakındır.
F-35'te yaşananlar savunma alanındaki kararlığımızı arttırmıştır. Madem uyuyan devi uyandırdılar, sonuçlarına da katlanırlar.
SAVAŞ UÇAĞI YAPACAĞIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4. gemisi olan 'TCG Kınalıada'nın hizmete giriş töreninde dünyaya mesaj verdi:
Türkiye dünyada savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkelerden biri olmuştur.
Deniz Kuvvetleri'mizi güçlendirmeye yönelik daha pek çok projemiz vardır. Deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız.
Son olarak proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar bizim bu alandaki kararlığımızı daha da arttırmıştır. Nasıl Atak helikopterlerimizi, İHA'larımızı, SİHA'larımızı, uydularımızı uçurduysak kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız. Zaman yakındır.
Esasen son 6 yıldır birbiri ardına yaşadığımız sıkıntıların gerisindeki sebeplerden biri de Türkiye'yi işte bu hedeflerine ulaşmaktan alıkoymak...
Erdoğan, Tuzla'da Tarım Kredi Kooperatif Marketi'ni ziyaret etti. Alışveriş arabasıyla reyonları gezdi. Seçtiği ürünlerin parasını ödemek için kasada sıraya bile girdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da tamamen yerli imkanlarla yaptığımız 'TCG Kınalıada'nın hizmete giriş töreninde konuştu. "Türkiye'yi hedefine ulaşmaktan kimse alıkoyamayacak" dedi.
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