Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu arasında maymuncuk kavgası!

İYİ Parti, Gaziler Haftası nedeniyle şehit ve gazi yakınlarına tur gezintisi düzenledi. Gazi ve şehit yakınlarıyla akşam yemeğinde bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, program sonunda basının sorularını cevapladı.

"HEM AÇAR HEM KİLİTLERİZ"

Kadın gazetecilerin, "Neden tüm tartışmalar İYİ Parti üzerinden yürütülüyor" sorusuna "İYİ Parti anahtar partidir" diye cevap verdiğini hatırlatan Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Anahtar var, maymuncuk var" söylemine ise şöyle cevap verdi: "Karamollaoğlu'nun söyleminin bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü maymuncuk sadece kapıları açar. Biz anahtarız, hem açar hem kilitleriz." dedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, verdiği bir röportajda kendisine sorulan "AK Parti ile temasa sıcak bakar mısınız?" sorusuna, "Anahtarız biz. 2023 seçimlerinde yani 2023 diye bildiğimiz için söylüyorum, Sayın Erdoğan'ın seçilmesi imkansız. Kendisinin de bunu gördüğünü biliyorum. Yetmiyor oyları. Biz anahtarız, dolayısıyla çekiştirilmekten doğal hiç birşey olmaz. Dolayısıyla oyun kurucuyuz. O nedenle çekiştiriliyoruz. Gerçekten güçlü bir anahtar konumundayız." demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Anahtar partiyiz" çıkışını yorumlayan Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu da, "Anahtarı tarif etmek zorlaşıyor, bir anahtar var bir de maymuncuk var, her kapıyı açan. Hangisi hangisidir onu bilemem" ifadelerini kullanmıştı.