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  • Son Güncelleme: 29.09.2019 20:35

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Siirt'te devam eden operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sabah saatlerinde de 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Pervari kırsalında timlerinin hava destekli operasyonunda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Böylece Siirt'te devam eden operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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