İstanbul'da yaşanan depremin ardından AFAD tarafından düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısına katılmayan İmamoğlu, mağduriyet edebiyatı yapmak için ekibi aracılığı ile sosyal medyada "davet edilmedim" yalanını pompaladı. Bu yalana balıklama atlayarak haberleştiren bazı gazeteciler ise İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamayla gerçeğin ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

İnsanların canı söz konusuyken bile "mağduriyet" yalanı ile prim yapmaya çalışan İmamoğlu istediğini elde edemeyince bu kez de konunun tarafı olmasına rağmen kendisine sorulmadığını iddia etti. Oysa ki toplantı konusu dün bazı gazeteciler tarafından İmamoğlu'na sorulmuştu. Bir gazeteci tarafından İmamoğlu'na sorulan "İstanbul Valiliği'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bu sabah Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı yapıldı, siz bu toplantıya davet aldınız mı?" yönündeki soruya CHP'li Başkan "Arkadaşlarım orada şu anda benim. Genel Sekreter Yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız orada" cevabını vermişti. Toplantıya davet edilmesine rağmen gitmeyerek "davet edilmedim" algısı yapan İmamoğlu, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından özür dileyen gazetecileri "zavallı" olarak nitelendirdi