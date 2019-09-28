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  • 29.09.2019 01:02
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 01:02

kahini ’den 5.8'lik depremi sonrası bir Türkçe tweet daha!

'da meydana gelen ler herkesi korkuttu! İstanbul'da bugün 5.8'lik deprem meydana geldi. Ardından dünyaca ünlü deprem kahini  olası büyük İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Kendini yeni nesil deprem kahini olarak Frank Hoogerbeets, resmi Twitter hesabından İstanbul ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Frank Hoogerbeets’den bir Türkçe tweet daha!

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Önceki gün Türkçe tweet atarak İstanbul'da yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulunan Hoogerbeets, yine bir Türkçe paylaşımda bulundu. Öte yandan, yaşanması muhtemele depremler ile ilgili de uyarılarda bulunan Hoogerbeets, İstanbul'daki vatandaşların sakin kalması gerektiklerini vurguladı.

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