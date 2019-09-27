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  • Son Güncelleme: 28.09.2019 01:23

Son dakika: Mardin ve Siirt'te 'ya operasyon! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin Derik kırsalında terör örgütü 'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist ölü ele geçirildi.Siirt’in Eruh kırsalında ise jandarma komanda ve özel harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda ise 5 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'ya darbe üstüne darbe!

Mardin'in Derik kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

SİİRT'TE 5TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Eruh kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Jandarma Komanda ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

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