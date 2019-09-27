Mısır halkı sokaklara indi! Darbeci Sisi'ye direniyor!

Mısır'da geçen hafta başlayan büyük eylemler bu hafta da devam ediyor. Cuma namazı sonrası bazı kentlerde Sisi yönetimi protesto edildi. Mısır polisi başkent Kahire'de bulunan Tahrir Meydanı'nı giriş ve çıkışlara kapatarak önlemler aldı.

MISIR'DA BUGÜN BÜYÜK GÖSTERİLER BEKLENİYOR

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı bugün düzenlenmesi beklenen gösterilere karşı önlem alındı. Yetkililer, Kahire'de bulunan Tahrir Meydanı'nı giriş ve çıkışlara kapattı.

MISIR'DA İSYAN ATEŞİ YAKILDI: SİSİ'NİN İSTİFASI İSTENİYOR

Mısır'da bir iş adamı, darbeci Sisi ve ordu arasında dönen yolsuzlukları deşifre etti. Mısır halkı, sosyal adaletsizliklere ve yolsuzluklara karşı sokaklara çıktı ve darbeci Sisi'nin istifasını istedi.

Güvenlik güçleri, metro hatlarını kapatarak geçişleri engelledi. Sisi karşıtı protestolara geniş bir kitlenin katılması beklenirken meydana yakın bölgelere çok sayıda asker ve polis konuşlandırıldı.

FUTBOL MAÇLARINI DA ERTELEDİLER

Öte yandan, Mısır Futbol Federasyonu güvenlik nedeniyle bugün oynanması planlanan maçın ertelendiğini açıkladı.

YOLSUZLUĞU DEŞİFRE EDEN İŞ ADAMININ ÇAĞRILARI YANKI BULDU

Mısırlı Muhammed Ali'den sokağa çıkma çağrısı İspanya'da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Sisi'nin görevi bırakmaması halinde bugün Mısır'da sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Sisi'yi yolsuzlukla suçlayan Ali, Sisi'nin lüks içinde yaşadığı videoları paylaşarak Cumhurbaşkanını sefalet içinde yaşayan halkın parasını harcamakla suçlamıştı. 15 Eylül'de sosyal medya üzerinden "Yeter Sisi" etiketi altında toplanan Mısırlılar, "Meydanlara tekrar döneceğiz" mesajı vermişti.

DARBECİLER GÖZALTI DALGASI BAŞLATTI

Mısır'da, son dönemde 5 vilayette düzenlenen rejim karşıtı gösterileri kışkırttığı iddia edilen yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığı ve savcılık tarafından sorgulandığı belirtildi.

Mısır yerel basınında geçen haberlere göre Başsavcısı Hamade es-Savi yaptığı açıklamada, geçen cuma ve cumartesi günlerinde rejim karşıtı gösterilere katılan yaklaşık bin kişinin avukatları eşliğinde sorguya çekildiğini bildirdi.

MISIR HALKI DARBECİ SİSİ'YE KARŞI AYAKLANDI

Mısır'da devam eden Sisi karşıtı eylemlere katılım sayısı her geçen saniye artıyor. Şimdiden 10 ile sıçrayan gösterilerde, "Özgürlük,adalet, Sisi artık yeter" sloganları atılıyor ve darbeci Sisi'nin posterleri yakılıyor. Gösterilerin fitilini ateşleyen Muhammed Ali ise Savunma Bakanlığına 'Sisi'yi tutuklayın' çağrısında bulundu.