Sisi'yi zorlayan adam: Muhammed Ali!

Mısır medyası, 30 Haziran 2013'te 30 milyon insanın, Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin istifası talebiyle sokağa çıktığını duyurmuştu. Dolayısıyla Ali'nin '30 milyon' hedefi, Mursi'nin devrilme sürecine aslında bir gönderme. Ali, Sisi yönetimine yakın kişilerin kendisini Müslüman Kardeşler üyesi olmakla suçlamasını da bir video ile yalanladı.



Ali, geçen pazartesi de sosyal medya üzerinden 'Sisi bu kadar yeter' diye bir hashtag açmıştı. Kısa sürede 1 milyona ulaşan hashtag'in kapatılmasının ardından Ali, önceki gün Mısır'ın Ehli ve Zemalik futbol takımları arasında oynanacak süper kupa maçının ardından eylem yapma çağrısında bulunmuştu.



