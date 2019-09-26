Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.09.2019 13:34
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 13:38

'ndan flaş "yayla" uyarısı

Terör örgütü üyelerinin yayla sezonunun bitmesini fırsat bilerek yayla evlerindeki erzakları çalması nedeniyle, 'ndan bir uyarı mesajı yayınlandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş yayla uyarısı

, yayla sezonunun bitmesiyle birlikte vatandaşların bu tür yerleşim yerlerinde erzak bırakmaması konusunda bir uyarı yazısı yayımladı.

Bakan Süleyman Soylu'nun imzası ile yayımlanan yazıda şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütün Türkiye Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle topyekûn mücadele ülke genelinde kararlılıkla sürdürülmektedir. Son dönemlerde ciddi lojistik sıkıntısı yaşayan terör örgütünün yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla birlikte erzak ve yaşam malzemesi ihtiyacını bu bölgelerde bırakılan malzemelerden karşılayabileceği yönünde istihbari bilgiler alınmıştır. Terör örgütü mensuplarının erzak ve yaşam malzemesi temini önlemek amacıyla; vatandaşlarımızın yaylalardan dönüşlerinde artan yaşam malzemelerini terör örgütü kullanabileceği düşünülerek yaylalarda bırakmaması gerekmektedir."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİçişleri Bakanlığı'ndan flaş "yayla" uyarısı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri