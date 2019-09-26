Böyle canilik görülmedi! Kız kardeşini 189 kez bıçaklayıp gözlerini oydu!

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yaşanan son dakika haberi şoke etti. 24 Şubat 2016'da, 17 yaşındaki Stefania Dubrovina, sevgilisinin evinde ölü bulundu.

189 KEZ BIÇAKLADI

42 yaşındaki Aleksey Fateev'in dairesinde kanlar içinde, gözleri oyulmuş ve kulakları kesilmiş halde bulunan Stefania'nın tam 189 kez bıçaklandığı tespit edildi. Polisin yaptığı soruşturma sonucunda o gün evde olan ve birlikte eğlenen Stefania'nın 19 yaşındaki ablası Elizaveta Dubrovina, tutuklandı.

KISKANÇLIK CİNAYETİ

Yetimhanede büyüyen iki kız kardeşten 19 yaşındaki Elizaveta'nın küçük kardeşi Stefania'yı aşırı derecede kıskandığı ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU ALIP, ÖLDÜRDÜ

Polis raporuna göre, Stephania ve Elizaveta, Stefania'nın 42 yaşındaki sevgilisi Aleksey ile birlikte adamın evinde parti yaptı. Evdeki alkollü içecekler tükenince, adam markete gidip alkol almak üzere dışarı çıktı. Aleksey dışarıdayken kıskanç abla, küçük kardeşini 189 bıçak darbesiyle vahşice katletti. Cinayet sırasında Elizaveta'nın yüksek dozda uyuşturucu madde etkisi altında olduğu açıklandı.

SUÇU KABUL ETMİYOR

Kardeşini katleden Elizaveta, akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle cezaevine değil akıl hastanesine gönderildi. Cani abla, şimdiyse mahkemeye çıkmaya hazırlanıyor. Kız kardeşini öldürdüğünü şiddetle reddeden Elizaveta, cinayeti kardeşinin sevgilisi Aleksey'in işlediğini iddia ediyor.

KIZI İÇİN 'SEVGİLİSİNE SADIK DEĞİLDİ' DEDİ

Kardeşlerin annesi Oksana Dubrovina da kızı Elizaveta'nın suçsuz olduğunu ileri sürüyor. Rusya'da çeşitli televizyon programlarına katılan ve gazetelere röportaj veren anne, Stefania'nın sevgilisi Aleksey'e sadık olmadığını, bu sebeple kızının bir kıskançlık cinayetine kurban gittiğini iddia ediyor.

KARDEŞİNİ TAKLİT EDİYORMUŞ

Kız kardeşlerin ikisini de tanıyanlar, Elizaveta'nın kardeşini kıskandığını, onun tarzını taklit ettiğini, saçlarının onun rengine boyadığını ve Stefania gibi davranmaya çalıştığını öne sürüyor.