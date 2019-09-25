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  • 26.09.2019 01:28
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 01:28

Pakistanlı politikacıdan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Ne lider ama!

Başkan Erdoğan'ın, 'nda; BM'nin adaletsiz yapısı, Arakanlılar, darbesi, sorunu-İsrail'in uyguladığı vahşet, Keşmir, nükleer silahlar, Cemal Kaşıkçı cinayeti gibi konularda sözünü esirgemeden, dünyaya haykırdığı konuşması dünya kamuoyunda büyük coşku uyandırdı. Pakistanlı bir politikacı da coşkusunu Twitter'dan 'liderlik bir ünvan değildir, ne lider ama' mesajıyla ifade etti.


Başkan 'ın dün 'nda yaptığı konuşma, tüm İslam aleminde ve mazlumların ülkelerinde büyük bir coşkuya sebep oldu.

MAZLUM COĞRAFYALARDAN VE İSLAM ALEMİNDEN TEBRİKLER YAĞIYOR
Twitter'da dünya listesinde #OurVoiceErdoğan etiketiyle 1. sıraya yükselen tarihi konuşma sonrası, Erdoğan hakkında, yabancı siyasilerden ve halklardan tebrikler ve övgü dolu mesajlar peş peşe geldi.

"LİDERLİK ÜNVANDAN İBARET DEĞİLDİR! İŞTE LİDER!"
Pakistanlı politikacı Irum Azeem Farooque, Twitter hesabından, Erdoğan'ın konuşmasından Keşmir'le ilgili bölümü paylaşarak, "Liderlik bir sıfat veya ünvanla ilgili değildir. Liderlik, etkililik ve nüfuzla ilgilidir. Ne lider ama!" ifadelerini kullandı.

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