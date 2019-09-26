Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden skandal görüntüler geldi. Önceki gün öğle saatlerinde hastanenin yemekhanesine getirilen özel ekip tarafından yere halı serildi. Ardından davul zurna eşliğindedüzenlendi. Sağlık ekipleri, sıra bekleyen, bir yerden bir yere koşuşturan hasta ve yakınlarına aldırış etmedi. Davul zurna eşliğinde göbek atıp dans etti.Tepkilerin ardı arkası kesilmedi.tepkiler üzerine harekete geçti.