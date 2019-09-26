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Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Hastanesi’nde öğle saatlerinde ‘sıra gecesi’ yapıldı. Hasta ve yakınları koşuştururken, sağlık ekipleri davul zurna eşliğinde göbek attı. Skandal görüntüler sosyal medyada yayıldı. Valilik ise soruşturma başlattı




Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden skandal görüntüler geldi. Önceki gün öğle saatlerinde hastanenin yemekhanesine getirilen özel ekip tarafından yere halı serildi. Ardından davul zurna eşliğinde 'sıra gecesi' düzenlendi. Sağlık ekipleri, sıra bekleyen, bir yerden bir yere koşuşturan hasta ve yakınlarına aldırış etmedi. Davul zurna eşliğinde göbek atıp dans etti. Skandal ise eğlenceye yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla patlak verdi. Tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Adana Valiliği, tepkiler üzerine harekete geçti. Sıra gecesi eğlencesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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