Özbek Nadira Kadirova, 1 yıl önce AK Parti İstanbul Milletvekili emekli general Şirin Ünal'ın Ankara'daki evinde çalışmaya başladı. Ünal'ın evinde rahatsız olan eşine bakmak için 1 yıldır bulunan Nadira'nın yanı sıra ev işleriyle ilgilenen başka bir Özbek çalışan da vardı. Genç kız, önceki sabah milletvekilinin tabancasıyla canına kıydı. Kadirova'nın olaydan 1 gün önce arkadaşı Leyla'ya, "Çok kötü şeyler oluyor. Ben ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım? Ölmek istiyorum" dediği ortaya çıktı. Kadirova'nın ağabeyi Muhammet Ali Kadirova, "Kardeşim 4 yıldır Türkiye'de yaşıyordu. Herhangi bir sorunu yoktu. Cenazeyi uçakla ülkemize göndereceğiz" ifadelerini kullandı. Kadirova'nın intiharı sırasında evde olan Şirin Ünal ise olayla ilgili açıklama yapmadı.
- Güncel
- 26.09.2019
- Gazete
Nadira Kadirova vekilin silahıyla intihar etti
AK Partili Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde 1 yıldır çalışan Nadira Kadirova, milletvekilin ruhsatlı tabancasıyla yaşamına son verdi. Kadirova'nın ağabeyi Muhammet Ali Kadirova, "Kardeşim 4 yıldır Türkiye'de yaşıyordu. Herhangi bir sorunu yoktu. Cenazeyi uçakla ülkemize göndereceğiz" ifadelerini kullandı.
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