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  • Son Güncelleme: 25.09.2019 12:37

Arabada içenler dikkat! Artık kesiliyor

Bursa Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde özel araçlara yönelik uygulaması yaptı. Araçta sigara içen bazı sürücülere 153 TL idari para sı kesildi.

Arabada bunu yapanlar dikkat! Artık ceza kesiliyor

Yeni uygulama kapsamında ekipleri şehir merkezinde özel araçta uygulamasına başladı.

153 LİRA CEZA UYGULANDI
Siteler bölgesinde uygulama yapan polis ekipleri hususî araçlarda sigara içilip içilmediği ile ilgili kontroller yaptı. Bazı sürücülere idari para sı kesildi. Polis ekiplerinin uygulamaları esnasında özel araçta sigara içen bazı sürücülere 153 TL para cezası kesildi.

"UYGULAMA SON DERECE YERİNDE"
İdari para cezasına çarptırılan bazı sürücüler ise hem tepki gösterdi, hem de uygulama sebebiyle şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı sürücüler ise uygulamanın son derece yerinde olduğunu söyledi.

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