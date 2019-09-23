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’nde otobüs sürücüsü bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

’nde otobüste bayılan yolcuya ilk müdahaleyi yapan şoför, güzargahından çıktı. Genç kadını hastaneye yetiştirmeyi başardı. Kadın burada tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Kahraman
Şoför, zamanla yarıştı. Aksiyon dolu anlar önceki gün Kocaeli'nde yaşandı. Gebze- Darıca arasında sefer yapan halk otobüsüne binen ismi öğrenilemeyen kadın yolcu, bir süre sonra bayıldı. Oturduğu koltuğa yığıldı. Genç kadına ilk müdahaleyi halk otobüsü şoförü Emrah Acar, yaptı. Acar, sonuç alamayınca güzergahından çıktı. Gebze Devlet Hastanesi'ne kadar gaza bastı. Kadın burada tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Kahraman şoför ise kameralara yansıyan o anları şöyle anlattı: "Yolcumuza bizler misafir gözüyle bakıyoruz. Ben değil bir başka şoför arkadaşım da olsaydı aynı şeyi yapacağından eminim..."



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