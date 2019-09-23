zamanla yarıştı. Aksiyon dolu anlar önceki gün'nde yaşandı. Gebze- Darıca arasında sefer yapan halk otobüsüne binen ismi öğrenilemeyen kadın yolcu, bir süre sonra bayıldı. Oturduğu koltuğa yığıldı. Genç kadına ilk müdahaleyi halk otobüsü şoförü, yaptı. Acar, sonuç alamayınca güzergahından çıktı. Gebze Devlet Hastanesi'ne kadar gaza bastı. Kadın burada tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Kahraman şoför ise kameralara yansıyan o anları şöyle anlattı: "Ben değil bir başka şoför arkadaşım da olsaydı aynı şeyi yapacağından eminim..."