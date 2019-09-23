Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.09.2019 10:02
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 10:02

bahane 'leri kapatmak şahane!

'li Başkanı 'nun e dayanıksız olduğu bahanesiyle kapattığı merkezlerinin bulunduğu binalarda noter, hipermarket, kafe işletmelerin hala faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

Deprem bahane İSMEK'leri kapatmak şahane!

'nin ele geçirerek yuvalandığı 'nin "e dayanıksız" yalanıyla kapattığı merkezlerinin bulunduğu binalarda noter, hipermarket, kafe, tuhafiye gibi işletmelerin hâlâ faaliyet gösterdiği tespit edildi.

KILIF: DERPEME DAYANIKSIZLIK
Cumhurbaşkanı 'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kurulan ve Türkiye'nin en büyük halk üniversitesi hüviyetini kazanan Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) CHP'nin darbesiyle karşı karşıya. CHP'li 'nun 'yi ele geçirmesi sonrası önce işlevsizleştirilmesi sonra kapatılarak farklı bir sisteme evrilmesi ile gündeme gelen İSMEK'in 1.676 öğretmeninin sözleşmesi yenilenmeyerek kapı önüne konuldu. İSMEK başvuruları daha önce bir ay sürerken 2019-2020 dönemi için sadece 1 günle sınırlandırılarak ilgiyi azaltma yoluna gidildi.

CHP'li belediye en kritik hamleyi ise 37 İSMEK merkezini kapatarak yaptı. İSMEK'e darbe olarak nitelendirilen merkez kapatma uygulamasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kapatılan İSMEK şubeleri depreme dayanıksızdı" sözüyle savundu. Kapısına kilit vurduğu İSMEK'lerin çürük binalarda olduğunu öne süren İmamoğlu'nun yalanı ise söz konusu yapılarda faaliyetlerini sürdürmeye devam eden noter ve hipermarket gibi işletmelerin varlığıyla gözler önüne serildi.

MİGROS BİLE VAR
CHP'li İmamoğlu'nun İBB'yi ele geçirir geçirmez kapattığı 37 İSMEK merkezi arasında yer alan Kadıköy şubesinin bulunduğu bina dikkat çekiyor. Göztepe'deki binanın zemin katında Migros isimli hipermarket iş yapmaya devam ediyor. CHP'li 'nin ruhsatıyla Migros market faaliyetini yürütürken, aynı yapıdaki İSMEK'in 'depreme dayanıksız'lık gerekçesiyle kapatılması tuhaf karşılandı.

İSMEK'E KİLİT, NOTERE İZİN
İSMEK'in deprem bahanesiyle kapatılan Beykoz Kavacık şubesinin bulunduğu yapıda ise hem noter hem tuhafiye bulunduğu öğrenildi. İSMEK şubesinin kapatıldığı 4 katlı binanın ilk katında Beykoz 3. Noterliği görev yapıyor. Binanın giriş katında ise Çarşım isimli tuhafiye faaliyet yürütüyor.

AYNI YAPIDA YOK YOK
Kapısına kilit vurulan İSMEK Kanlıca merkezinin girişinde ise yok yok. Sadece İSMEK için geçerli olan depreme dayanıksızlık gerekçesinin işlemediği yapıda, bir kafe, bir zincir market, bir de çiçekçi bulunuyor. Beykoz Kanlıca'daki binanın zemin katında Kanlıca Teras isimli kafe, Şok isimli market, Tuğba Çiçekçilik ve Kanlıca Yoğurdu adlı işletmeleri yer alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriDeprem bahane İSMEK'leri kapatmak şahane!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri