CENTCOM’un Türkiye düşmanlığı

BM zirvesi başladı. Zirve'den bir sonuç beklemek hayal olur. Fakat ikili görüşmeler sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır. ABD ile Türkiye arasında yaşanmakta olan kırılmaların en önemli nedeni Pentagon içerisindeki CENTCOM'dan kaynaklanmakta. CENTCOM, DEAŞ ile mücadele adı altında PKK ile işbirliğine girerek bölgede yeni bir denklem oluşturuyor. Bu da Türkiye ile ABD'nin gerilim yaşamasına neden olmakta. BM Zirvesini ve ABD- Türkiye gerilimin arka planını ve Suriye denklemini SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun ile konuştuk. Birleşmiş milletlerin zirvesinde dünya sorunları konuşulacak. Bir bu zirveden ne bekleyeceğiz? Liderler düzeyinde genel kurul zirvesi gerçekleştiriliyor. Küresel iklim meseleleri, açlık yoksulluk yolsuzluk gibi birçok temel mesele gündeme gelecek. Ama ne yazık ki bu tip zirvelerden şu ana kadar gördüğümüz çerçevede somut bir soncun çıkmadığını görüyoruz. Daha ziyade burada liderler düzeyinde ikili görüşmeler için bir alan teşkil ediyor bu tarz genel kurula yönelik zirveleri ziyaret etmesindeki temel sebep. Bu anlamda ikili görüşmelere çök önem veriliyor. Özellikle jeopolitik anlamda önemli bir gerginlik söz konusu Ortadoğu merkezli birçok sorun var. Bunun ötesinde yine gündemde ticaret savaşları devam ediyor. Bu tip meseleler gündeme getirilecek. İran'a yönelik ciddi anlamda yaptırımlar var. Sıcak çatışma eğilimler söz konusu idi.
Aramco saldırı gündemde mi olur?
Özellikle Suudi Arabistandaki Aramco petrol tesislerinin vurulmasından sonra küresel petrolde ciddi bir tehdit oluşmuştur. Tabi bu sadece Ortadoğuyu değil tüm dünyayı da etkiledi hem ham hem Brend petrolün fiyatları hızlı bir şekilde artış gösterdiğini gördük. Küresel anlamda zaten dünya bir resesyonun içerisinde. Merkez bankaları genişleme politikaları izleyerek bir şekilde bu resesyonu tersine çevirmeye çalışıyor. Böyle bir dönemde petrol fiyatlarının artması tüm dünyayı olumsuz etkileyecek bir süreçti. Bu bağlamda bu meseleler ikili görüşmelerde gündeme gelecek diye düşünüyorum. Aramco'nun vurulması ile brlikte hedef İran gösterildi. İran'a yönelik sıcak bir çatışma yada bir saldırı olabilir mi? sŞunu ifade etmek gerekiyor ki Tramp'ın iktidara gelmesinden sonra İran ABD nemlinde hedef oldu ve bölgede bir koalisyon oluştu. Bunların başında İsrail ve ABD ve Suudi Arabistan çekiyordu. Temelde nükleer müzakerelerden geri çekildikten sonra İran'a maksimum baskı stratejisi yaparak ciddi yaptırımlar koydular. Bu anlamda ekonomik anlamda İran'ı iflas ettirme çabası kendine gösteriyordu. Yine Amerika'nın içerisindeki bazı şahin isimeler ise sadece ekonomik yaptırımlar değil askeri olarak bir müdahale noktasında da çaba sarf ettiler. Netanyahu bu konuda çok ön plana çıktı. Suudi Arabistan'ın bu anlamda ABD'ye baskı yaptığını gördük. Ancak İran da asimetrik olarak gerginliği artırıcı bir politika izledi. Burada kendisine yönelik ekonomik yaptırımları yanıt verebilmek adına güçlü olduğu yere mücadeleyi çekti. Asimetrik bir mücadele içerisine girdi. Önce Basra körfezinde gemilere çeşitli saldırlar yaptı. Bu gemilerin petrol sevkiyatı yapmasını engellemeye çalıştı. Ardından ise bölgedeki çekim unsurlarını kullanarak saldırılar yapmaya başladığını gördük.
Sıcak çatışmayı Trump istemiyor mu?
Trump, İran'a bir askeri müdahale yapmak konusunda tereddüt içerisine girdi. Çünkü yaklaşan seçimler bağlamında böyle bir çatışma dinamiğine girmenin kendisine oy kaybettireceğini düşünüyordu. Küresel anlamda petrol fiyatlarını artıracağını ve Amerika seçmeni cebine bunun etki edeceğini ve dolasıyla kendi aleyhine süreç olması çok arzu etmediği için bunu tercih etmedi. Şu anda Trump askeri müdahale etmemek için elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Bolton'u da görevden almasında bu bağlamda değerlendiriyorum. İran da bunu gördüğü için güçlü olduğu alanda zorlamaya devam ediyor. Aramco'ya saldırılarda bir şekilde dolaysız olarak arkasında İran olduğunu düşünüyorum açıkçası.
NASIL OLUYOR? / ALİ DEĞERMENCİ
Aramco saldırı gündemde mi olur?
Özellikle Suudi Arabistandaki Aramco petrol tesislerinin vurulmasından sonra küresel petrolde ciddi bir tehdit oluşmuştur. Tabi bu sadece Ortadoğuyu değil tüm dünyayı da etkiledi hem ham hem Brend petrolün fiyatları hızlı bir şekilde artış gösterdiğini gördük. Küresel anlamda zaten dünya bir resesyonun içerisinde. Merkez bankaları genişleme politikaları izleyerek bir şekilde bu resesyonu tersine çevirmeye çalışıyor. Böyle bir dönemde petrol fiyatlarının artması tüm dünyayı olumsuz etkileyecek bir süreçti. Bu bağlamda bu meseleler ikili görüşmelerde gündeme gelecek diye düşünüyorum. Aramco'nun vurulması ile brlikte hedef İran gösterildi. İran'a yönelik sıcak bir çatışma yada bir saldırı olabilir mi? sŞunu ifade etmek gerekiyor ki Tramp'ın iktidara gelmesinden sonra İran ABD nemlinde hedef oldu ve bölgede bir koalisyon oluştu. Bunların başında İsrail ve ABD ve Suudi Arabistan çekiyordu. Temelde nükleer müzakerelerden geri çekildikten sonra İran'a maksimum baskı stratejisi yaparak ciddi yaptırımlar koydular. Bu anlamda ekonomik anlamda İran'ı iflas ettirme çabası kendine gösteriyordu. Yine Amerika'nın içerisindeki bazı şahin isimeler ise sadece ekonomik yaptırımlar değil askeri olarak bir müdahale noktasında da çaba sarf ettiler. Netanyahu bu konuda çok ön plana çıktı. Suudi Arabistan'ın bu anlamda ABD'ye baskı yaptığını gördük. Ancak İran da asimetrik olarak gerginliği artırıcı bir politika izledi. Burada kendisine yönelik ekonomik yaptırımları yanıt verebilmek adına güçlü olduğu yere mücadeleyi çekti. Asimetrik bir mücadele içerisine girdi. Önce Basra körfezinde gemilere çeşitli saldırlar yaptı. Bu gemilerin petrol sevkiyatı yapmasını engellemeye çalıştı. Ardından ise bölgedeki çekim unsurlarını kullanarak saldırılar yapmaya başladığını gördük.
Sıcak çatışmayı Trump istemiyor mu?
Trump, İran'a bir askeri müdahale yapmak konusunda tereddüt içerisine girdi. Çünkü yaklaşan seçimler bağlamında böyle bir çatışma dinamiğine girmenin kendisine oy kaybettireceğini düşünüyordu. Küresel anlamda petrol fiyatlarını artıracağını ve Amerika seçmeni cebine bunun etki edeceğini ve dolasıyla kendi aleyhine süreç olması çok arzu etmediği için bunu tercih etmedi. Şu anda Trump askeri müdahale etmemek için elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Bolton'u da görevden almasında bu bağlamda değerlendiriyorum. İran da bunu gördüğü için güçlü olduğu alanda zorlamaya devam ediyor. Aramco'ya saldırılarda bir şekilde dolaysız olarak arkasında İran olduğunu düşünüyorum açıkçası.
NASIL OLUYOR? / ALİ DEĞERMENCİ
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