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  • Son Güncelleme: 23.09.2019 06:33

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'li mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberine göre , ’ta, Başbakan Yardımcısı ve ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşıyla görüştü

Birleşmiş Milletler () 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere 'ta bulunan Çavuşoğlu ve Özersay, New York Peninsula Otel'de görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, 'nin 'ye desteği yinelendi.

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