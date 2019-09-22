Çocukları kandırılarak dağa çıkarılan annelerin HDP Diyarbakır İl binası önündeki oturma eylemi devam ediyor. Çocuklarını terör örgütüne kaptıran 44 ailenin kararlı nöbetine karşı Türkiye'nin birçok şehrinden de destek ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Kulp İlçesinde odun toplamaya giderken teröristlerce şehit edilen 7 köylünün yakınları da evlat nöbeti tutan annelere destek ziyaretinde bulundu.



Son olarak dün İstanbul'dan gelen baba Fahrettin Akkuş HDP binası önündeki oturma eylemine katıldı. Oğlu Erkan'ın 4 yıl önce lisede okurken askere gitmek için hazırlık yaptığını ve Sultangazi'de kandırılarak dağa çıkarıldığını, kendisinin de stres ve üzüntü nedeniyle felç geçirdiğini belirten baba Akkuş, "Yavrumu benden alarak ciğerimi parçaladılar. Oğlumu almadan gitmeyeceğim. Ciğerimi parçaladılar. İlaçlarla, elimdeki bastonla ayakta duruyorum. 1,5 yıl hastanede tedavi gördüm. Böbreklerim iflas etti, psikolojik destek aldım. Bu acıyı bize yaşatanların Allah belalarını versin. Terör örgütünden kaçıp teslim olan biri oğlumun dağda olduğunu söyledi. Oğluma da sesleniyorum, bu yolun sonu ölümdür, yol yakınken bulduğun ilk fırsatta kaç ve güvenlik güçlerine teslim ol" dedi. Diğer taraftan oğlu için nöbet tutan Remziye Akkoyun'u tehdit eden M.N.G ise polisin sıkı çalışmasıyla yakalandı.

YILDIZ ANAYI DA TEHDİT ETTİLER

Konya'da kızı Yasemin için boş mezar yaptırıp dua eden ve örgüt tarafından kızının öldüğü açıklanan anne Yıldız Ballı ve eşi Zülküf'ün de terör örgütünce tehdit aldıklarını söyledi. Acılı anne, "Sözlü ve yazılı mesajlar gönderiyorlar. Vazgeç diye. Asla vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.





ŞEHİT YAKINLARI ANALARIN YANINDA

Evlat nöbeti tutan ailelere, şehit yakınları da destek verdi. Diyarbakır'ın Kulp İlçesine bağlı Ağaçkorur Köyünde odun toplamaya giderken teröristlerce yola tuzaklanan bombalı saldırıda şehit edilen 7 köylünün yakınları da annelere destek ziyaretinde bulundu. Kulp'tan gelen şehit yakınları annelere moral ve destek ziyaretinde bulunduklarını söyledi.